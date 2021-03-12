Ярославский получил разрешение на открытие казино в его харьковском отеле

"Компания "ФКМ-4", входящая в группу DCH, получила разрешение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на открытие казино в пятизвездочном luxury-отеле Kharkiv Palace", - сказано в сообщении группы.

Как уточнили в пресс-службе, общая площадь будущего первого в Харькове казино составит свыше 1 300 квадратных метров.

"Выдать ООО "ФКМ-4" разрешение, подтверждающее соответствие помещения для организации и проведения азартных игр в игорном заведении требованиям, установленным Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр, размещенного на первом этаже и в группе помещений антресоли над первым этажом отеля "Харьков Палац", - добавили в пресс-службе.

Соответствующие документы компания "ФКМ-4", согласно решению Комиссии, получит на протяжении пяти дней. В этот же срок на официальном сайте регулятора азартных игр будет официально опубликована информация о выдаче разрешения.