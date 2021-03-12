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Ярославский получил разрешение на открытие казино в его харьковском отеле

Новина українською → Харьков, Пятница 12 марта 2021 17:16
Ярославский получил разрешение на открытие казино в его харьковском отеле Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Пятизвездочный отель Kharkiv Palace, принадлежащий бизнесмену Александру Ярославскому, получил разрешение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на открытие первого в Харькове казино.

Об этом сообщила группа DCH на своем официальном сайте со ссылкой на полученный документ от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

"Компания "ФКМ-4", входящая в группу DCH, получила разрешение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на открытие казино в пятизвездочном luxury-отеле Kharkiv Palace", - сказано в сообщении группы.

Как уточнили в пресс-службе, общая площадь будущего первого в Харькове казино составит свыше 1 300 квадратных метров.

"Выдать ООО "ФКМ-4" разрешение, подтверждающее соответствие помещения для организации и проведения азартных игр в игорном заведении требованиям, установленным Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр, размещенного на первом этаже и в группе помещений антресоли над первым этажом отеля "Харьков Палац", - добавили в пресс-службе.

Соответствующие документы компания "ФКМ-4", согласно решению Комиссии, получит на протяжении пяти дней. В этот же срок на официальном сайте регулятора азартных игр будет официально опубликована информация о выдаче разрешения.

Напомним, пятизвездочный отель Kharkiv Palace был возведен по инициативе и на средства Александра Ярославского в рамках подготовки Харькова к Чемпионату Европы по футболу 2012 года (Евро-2012)). Отель стал первым в классе "люкс" в городе.

Общая сумма инвестиций в проект составила около $ 126 млн долларов.

Согласно авторитетным международным рейтингам, Kharkiv Palace входит в перечень самых фешенебельных гостиниц Украины и Восточной Европы.

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