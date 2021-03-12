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Ярославський отримав дозвіл на відкриття казино в його харківському готелі

Новость на русском → Харків, П'ятниця 12 березня 2021 17:16
Ярославський отримав дозвіл на відкриття казино в його харківському готелі Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

П'ятизірковий готель Kharkiv Palace, що належить бізнесменові Олександру Ярославському, отримав дозвіл Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей на відкриття першого в Харкові казино.

Про це повідомила група DCH на своєму офіційному сайті з посиланням на отриманий документ від Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

"Компанія "ФКМ-4", що входить до групи DCH, отримала дозвіл Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей на відкриття казино в п'ятизіркових luxury-готелі Kharkiv Palace", - сказано в повідомленні групи.

Як уточнили в прес-службі, загальна площа майбутнього першого в Харкові казино складе понад 1 300 квадратних метрів.

"Видати ТОВ "ФКМ-4" дозвіл, що підтверджує відповідність приміщення для організації і проведення азартних ігор в гральному закладі вимогам, встановленим Законом України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор, розміщеного на першому поверсі та у групі приміщень антресолі над першим поверхом готелю "Харків Палац", - додали в прес-службі.

Відповідні документи компанія "ФКМ-4", згідно з рішенням Комісії, отримає протягом п'яти днів. В цей же строк на офіційному сайті регулятора азартних ігор буде офіційно опублікована інформація про видачу дозволу.

Нагадаємо, п'ятизірковий готель Kharkiv Palace був зведений за ініціативою і на кошти Олександра Ярославського в рамках підготовки Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро-2012)). Готель став першим в класі "люкс" у місті.

Загальна сума інвестицій в проект склала близько $ 126 млн доларів.

Згідно з авторитетним міжнародним рейтингам, Kharkiv Palace входить до переліку найбільш фешенебельних готелів України і Східної Європи.

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