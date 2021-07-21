Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

"Определить президента группы DCH Александра Владиленовича Ярославского (по согласию) координатором по подготовке города Харькова к Суперкубку УЕФА-2025 года, уполномоченным по взаимодействию с Украинской ассоциацией футбола и Комитетом стратегического развития футбола УАФ, по вопросам подготовки города к матчу за Суперкубок УЕФА-2025", - сказано в документе.

Как сообщалось ранее, Харьковский горсовет просит УЕФА разрешить городу провести этот матч между победителями Лиги Европы и Лиги Чемпионов в 2025 году, когда будет отмечаться 100-летие ФК "Металлист".

Официальный статус координатора подготовки Харькова к большим международным футбольным событиям Ярославский получил уже во второй раз.

Как известно, вся футбольная инфраструктура города была создана в рамках подготовки города к Евро-2012, а Александр Ярославский, который и тогда был координатором подготовки города, инвестировал 300 млн долларов в современный аэропорт, пятизвездочный отель и другие объекты городской инфраструктуры. Это позволило Харькову перейти из резервного города турнира в статус принимающего.

На недавней сессии горсовета харьковские депутаты постановили поручить Ярославскому процесс подготовки к Суперкубку-2025, назвав его фамилию в обращении к Украинской ассоциации футбола.

По этому поводу эксперты выразили убеждение, что Ярославский обеспечит Харькову Суперкубок УЕФА-2025.