Ярославский объявил суперматч. Легенды "Металлиста" сыграют против нынешнего состава
На футбольной арене Харькова 28 мая пройдет суперматч, в котором сойдутся игроки действующего состава ФК "Металлист" и звезды клуба 2005-2013 годов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента клуба Александра Ярославского на сайте.
"Мы пригласили всех игроков нашего клуба приехать в Харьков и сыграть матч между "Металлистом" образца 2005–2013 годов и "Металлистом", который есть у нас сегодня. Поэтому 28 мая мы приглашаем всех вас на этот суперматч. Надеюсь, вы получите огромное удовольствие", - анонсировал Ярославский.
Он также подвел итоги уходящего года, и заявил об амбициях клуба на ближайшую перспективу.
"Мы с вами проводим хорошее время в подготовке новой команды. Что сделано на сегодня? На сегодня часть инфраструктуры мы уже привели в порядок. Мы создали коллектив, который по всем показателям стал лучшим во Второй лиге, мы идем впереди всех в Первой лиге - с разницей в 11 очков. То есть у нас есть чем гордиться. Но этого мало. Наша основная задача - создать боеспособную команду, которая могла бы занять достойное место в Украинской Премьер-Лиге и играть для начала в Лиге Европы. Об остальном мы будем думать уже после выполнения этой задачи", - рассказал Александр Ярославский.
Напомним, Александр Ярославский владел футбольным клубом "Металлист" и возглавлял его с 2005 по 2012 год. Бизнесмен неоднократно рассказывал, что в начале своего футбольного пути он даже мечтать не мог, что клуб будет успешно играть на мировых аренах.
Восхождение ФК "Металлист" под управлением Ярославского в 2005-2012 гг спортивные обозреватели до сих пор называют началом интенсивного развития уровня зрелищности и конкуренции в украинском футболе.