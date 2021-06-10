Ярославский инвестирует более 50 млн гривен в восстановление полей детской академии ФК "Металлист"

"Целью первого этапа реконструкции детской футбольной академии является не просто восстановление функционала полей, а фактически их новое строительство по самым передовым технологиям. Будет заменено травяное покрытие - с использованием современных материалов, инженерных и агротехнических решений. Кроме того, здесь установят новую систему освещения и камер наблюдения, прочее вспомогательное оборудование", - отмечают в клубе.

Как известно, 29 мая, официально объявив о возрождении ФК "Металлист", Александр Ярославский пообещал не только вернуть в Харьков еврокубки, но также финансово помочь городу в восстановлении футбольной инфраструктуры.

Сейчас идет процесс передачи имущества от областной власти к городской, завтра состоится голосование депутатов облсовета по этому вопросу.

В "Металлисте" подчеркивают, что развитие детского спорта и подготовка кадрового резерва всегда была в числе приоритетов ФК "Металлист" времен президентства Александра Ярославского (2005-2012 г.).

Сегодня в составе клуба "Металл", который со следующего года продолжит выступать в национальном чемпионате уже как "Металлист", играет 7 выпускников детской футбольной академии.

Следующим этапом восстановления детской футбольной академии станут работы по реконструкции основного здания, которые будут еще более капиталоемкими.

Напомним, в программу подготовки инфраструктуры Харькова к Евро-2012 Александр Ярославский вложил $300 млн дол. В числе критических для УЕФА объектов была и детская академия "Металлистов", где в период проведения матчей турнира размещался волонтерский центр.