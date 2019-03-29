Ярославский инвестирует 200 млн долларов в свой горно-металлургический бизнес

В рамках стратегии повышения эффективности горно-металлургического бизнеса в DCH Александра Ярославского создали компанию DCH Steel, которая будет централизованно управлять соответствующими активами: Днепровским металлургическим заводом (легендарный завод "Петровка" в Днепре) и рудником "Суха Балка" (Кривой Рог). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт DCH.

Суть проведенных в DCН преобразований заключается в том, чтобы оптимальным образом выстроить систему управления горно-металлургическими предприятиями на этапе реализации масштабных инвестиционных проектов.

По информации DCH, Ярославский планирует инвестировать в свой горно-металлургический бизнес от 150–200 млн долларов в течение ближайших 5 лет. За счет этих капиталовложений на ДМЗ, в частности, будет восстановлен печной фонд коксохимического производства и построена машина непрерывного литья заготовок.

На "Сухой Балке" планируется организовать обогатительную фабрику, освоить запасы руды на более глубоких горизонтах, обновить оборудование.

"В процессе постепенной вертикальной интеграции будет сформирована производственная цепочка "добыча руды – обогащение – агломерация – плавка чугуна". На уровне DCH Steel будут централизованы общеуправленческие функции, а производственные предприятия сконцентрируют свои усилия на выпуске продукции и совершенствовании технологий. Ожидаемые результаты оптимизации управления горно-металлургическим бизнесом DCН заключаются в устранении зависимости от внешних поставок агломерата, обеспечении положительной синергии деятельности ДМЗ и рудника, а также, как следствие, в повышении конкурентоспособности, устойчивости и финансовых показателей", - говорится в сообщении.

Управление DCH Steel и формирование команды поручено Виталию Башу, работающему в Группе более 10 лет. Виталий Баш родился в Вольногорске (Днепропетровская область), получил образование на физико-техническом факультете Днепровского национального университета, а также степень MBA Эдинбургской бизнес-школы (Великобритания). Руководил рудником "Суха Балка", ранее возглавлял Украинскую горнодобывающую компанию, входящую в структуру DCH, и работал в секторе строительных материалов управляющей компании группы.

Напомним, группа DCH представляет собой многоотраслевой конгломерат с более, чем 20 летней историей, работающий по модели частного фонда прямых инвестиций. Портфель активов DCH охватывает такие сектора, как финансы, промышленность, девелопмент и строительство, транспорт и др. Единоличный собственник и президент - известный бизнесмен Александр Ярославский.

Вчера в Харькове на встрече со СМИ он сказал: "У нас два основных больших направления. Планируется большая реконструкция ДМЗ, который, фактически, нам достался в полурабочем разбитом состоянии. Там надо ставить линии непрерывной разливки стали, надо строить свою аглофабрику, надо фактически строить новый коксохим. Этот инвестиционный проект рассчитан на 5 лет и потребует 200 млн долларов. И ХТЗ, на развитие которого будет направлен 1 млрд долларов в течение следующих 10 лет".

Как известно, в последнее время Александр Ярославский серьезно пополнил свой инвестиционный портфель промышленными активами. В 2016 г. бизнесмен купил крупный машиностроительный актив – легендарный Харьковский тракторный завод. В 2017 г. – рудник "Суха Балка". В 2018 г. – Днепровский металлургический завод (ДМЗ), также известный как Днепропетровский металлургический завод им. Петровского или "Петровка". Он начал свою работу в конце XIX века и является одним из старейших предприятий отечественной металлургии.