Ярославский о допросах в СБУ: удивлен, что вопросы у правоохранителей именно ко мне

Фото: Александр Ярославский (РБК-Украина)

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский 20 января вновь побывал в Службе безопасности Украины. Бизнесмена второй раз допрашивали в качестве свидетеля по делу ПАО "Мотор Сич" - предприятия, развитием которого бизнесмен собирается заниматься.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

По словам Ярославского, для него было несколько удивительно, что вопросы у правоохранителей к нему, человеку, который столько времени и средств инвестирует только в Украину.

"Вместо того, чтобы (вместе с представителями власти, - ред.) обсуждать вопросы развития промышленности, экономики в целом, меня вызывают на допрос в Службу безопасности. Наглядный пример отношения к инвесторам в Украине", - заявил Ярославский перед допросом, добавив, что недоволен тем, что эти вызовы отвлекают его от работы.

"Я рабочий человек, надо работать, а не отвлекаться на эти вещи", - отметил он.

Бизнесмен также напомнил, что есть множество успешных примеров его работы, к примеру - восстановление ХТЗ и создание вокруг него бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ", масштабное строительство инфраструктуры в Харькове в рамках Евро-2012 и многое другое.

Кроме того, он прокомментировал вчерашнее заявление китайского инвестора и владельца контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич" Ван Цзина, который выступил с резкой критикой деятельности нынешнего менеджмента предприятия и обвинил руководство "Мотор Сичи" в умышленном блокировании работы наблюдательно совета.

"Инвестор из Китая вложил в Украину 1 млрд долларов, а в ответ получил такое отношение. Какие после этого инвесторы пойдут в Украину?", - добавил Ярославский.

По его словам, в сложившейся ситуации он, как и его китайские партнёры, ждут одного - возможности заниматься предприятием, развивать его, и вернуть те рабочие места, которые предприятие потеряло в результате длительной деятельности арестов на акции "Мотор Сичи".

Как известно, порядка 10 тысяч человек уже лишилось рабочих мест, что вместе с членами их семей составляет более 30 тысяч человек, которые остались без средств к существованию.

Напомним, в августе 2020 г. группа DCH сообщила о намерении развивать украинское авиастроение и, в частности, ПАО "Мотор Сич". Партнером DCH в этом проекте является компания Skyrizon (КНР).

В декабре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" инициировали международный арбитражный процесс против Украины, чтобы взыскать с государства $3,5 млрд ущерба, который был нанесен противозаконным блокированием им доступа на предприятие, в том числе путем арестом акций ПАО "Мотор Сич" по инициативе СБУ.

Для международного арбитража действия украинской стороны квалифицированы как "незаконная экспроприация инвестиций" и нарушение условий украино-китайского соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Помимо этого, акционеры "Мотор Сичи" просят суд помочь сменить нелегитимный наблюдательный совет предприятия. Соответствующее заседание Хозяйственного суда Запорожской области запланировано на 25 января 2021 года.

Как писало РБК-Украина, ранее Печерский райсуд Киева уже признал китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ, по инициативе которого были наложены аресты на акции предприятия.