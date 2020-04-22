Ярославский договорился о поставке 4 тыс. костюмов биозащиты харьковским медикам

Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)

Мэр Харькова убежден, медики сегодня должны быть надежнейшим образом защищены от коронавируса

Харьков получил 4 тысячи костюмов биологической защиты для местных медиков, о чем договорился владелец и президент DCH Александр Ярославский с бизнесменом Павлом Фуксом. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в своем Telegram-канале, передает РБК-Украина.

Кернес также отметил, что самое важное во время эпидемии - уберечь здоровье врачей и медперсонала, находящихся на передовой и принимающих на себя первый удар.

"Харьковские медики сегодня должны быть надежнейшим образом защищены от коронавируса, чтобы не допустить ситуацию, которую мы видим в других регионах и странах. Одна из самых важных для этого вещей - костюмы биологической защиты. Их городу обеспечил харьковский бизнес. Александр Ярославский договорился с Павлом Фуксом, и сегодня у нас на складе есть 4 тысячи этих костюмов для наших врачей. С такими людьми нам ничего не страшно. Мы выстоим, мы выдержим, потому что мы харьковчане, и мы любим Харьков!" - написал мэр Харькова.

В то же время, выступая на сессии горсовета, Кернес рассказал депутатскому корпусу про создаваемый Ярославским в рамках технопарка "Экополис ХТЗ" центр вирусологии.

"С помощью бизнесмена Александра Ярославского сегодня город получил современную лабораторию, где мы сами будем делать тесты, чтобы харьковчане были в безопасности". И напомнил, что "все началось с ПЦР-тестов: первые передал Украине Джек Ма, друг Ярославского, далее 100 тыс. покупал Ярославский за собственные деньги", - добавил Кернес.

Напомним, решение о создании в составе "Экополиса ХТЗ" центра вирусологии было принято 14 апреля. Через несколько дней в Украину прибыла первая партия оборудования.

Отмечалось, что создаваемый "Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты" будет оснащен техникой производства ThermoFisher Scientific (специализируется на изготовлении научных приборов, реактивов и расходных материалов и др. для научных лабораторий медучреждений, биотехнологических и фармацевтических компаний).

Как писало РБК-Украина, оборудование общей стоимостью 15 млн грн уже доставлено в Харьков, в том числе: геномный секвенатор NGS нового поколения, амплификатор, флуориметр, ПЦР-система открытого типа, работающая в реальном времени, ламинарный шкаф и УФ-бокс и прочее основное оборудование и вспомогательные материалы. Лабораторный комплекс обеспечивает высокую гибкость по параметру количества одновременно анализируемых проб, высокую точность и скорость исследований.

В свою очередь, бизнесмен Ярославский в интервью Радио "Свобода" отметил, что позвал на работу в "Экополисе ХТЗ" ведущих вирусологов, пообещав все условия и $999 999 за изобретение вакцины против Covid-19. Планируется, что в этом центре впоследствии будут вестись исследования не только по коронавирусу, но и по другим возбудителям опасных эпидемий.

Напомним, что "Экополис ХТЗ" - инновационная деловая экосистема на базе Харьковского тракторного завода (ХТЗ), принадлежащего Александру Ярославскому. После редевелопмента территории предприятия на свободных площадях вырастет многофункциональная экосистема, включающая различные направления и кластеры: индустриальный парк, IT-кластера, логистический, торговый, исследовательский, образовательный и медицинский кластеров. Ярославский планирует инвестировать в проект около $1 млрд, что даст Харькову более 10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.