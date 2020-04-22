Ярославський домовився про поставку 4 тис. костюмів біозахисту харківським медикам

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

Мер Харкова переконаний, медики сьогодні повинні бути надійно захищені від коронавірусу

Харків отримав 4 тисячі костюмів біологічного захисту для місцевих медиків, про що домовився власник і президент DCH Олександр Ярославський з бізнесменом Павлом Фуксом. Про це повідомив мер Харкова Геннадій Кернес у своєму Telegram-каналі, передає РБК-Україна.

Кернес також зазначив, що найважливіше під час епідемії - вберегти здоров'я лікарів і медперсоналу, що знаходяться на передовій і беруть на себе перший удар.

"Харківські медики сьогодні повинні бути надійним чином захищені від коронавірусу, щоб не допустити ситуацію, яку ми бачимо в інших регіонах і країнах. Одна з найважливіших для цього речей - костюми біологічного захисту. Їх місту забезпечив харківський бізнес. Олександр Ярославський домовився з Павлом Фуксом, і сьогодні у нас на складі є 4 тисячі цих костюмів для наших лікарів. З такими людьми нам нічого не страшно. Ми вистоїмо, ми витримаємо, бо ми харків'яни, і ми любимо Харків!" - написав мер Харкова.

Водночас, виступаючи на сесії міськради, Кернес розповів депутатському корпусу про створюваний Ярославським в рамках технопарку "Екополіс ХТЗ" центр вірусології.

"З допомогою бізнесмена Олександра Ярославського сьогодні місто отримало сучасну лабораторію, де ми самі будемо робити тести, щоб харків'яни були в безпеці". І нагадав, що "все почалося з ПЛР-тестів: перші передав Україні Джек Ма, товариш Ярославського, далі 100 тис. купував Ярославський за власні гроші", - додав Кернес.

Нагадаємо, рішення про створення у складі "Екополісу ХТЗ" центру вірусології було прийнято 14 квітня. Через кілька днів в Україну прибула перша партія обладнання.

Зазначалося, що створюваний "Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту" буде оснащений технікою виробництва ThermoFisher Scientific (спеціалізується на виготовленні наукових приладів, реактивів і витратних матеріалів та ін. для наукових лабораторій медустанов, біотехнологічних і фармацевтичних компаній).

Як повідомляло РБК-Україна, обладнання загальною вартістю 15 млн грн вже доставлено до Харкова, в тому числі: геномний секвенатор NGS нового покоління, ампліфікатор, флуориметр, ПЛР-система відкритого типу, що працює в реальному часі, ламінарна шафа і УФ-бокс та інше основне обладнання та допоміжні матеріали. Лабораторний комплекс забезпечує високу гнучкість за кількістю одночасно аналізованих проб, високу точність і швидкість досліджень.

Своєю чергою, бізнесмен Ярославський в інтерв'ю Радіо "Свобода" зазначив, що покликав на роботу в "Экополісі ХТЗ" провідних вірусологів, пообіцявши всі умови й $999 999 за винахід вакцини проти Covid-19. Планується, що в цьому центрі згодом будуть вестися дослідження не тільки на коронавірус, але і по іншим збудникам небезпечних епідемій.

Нагадаємо, що "Екополіс ХТЗ" - інноваційна ділова екосистема на базі Харківського тракторного заводу (ХТЗ), що належить Олександру Ярославському. Після редевелопмента території підприємства на вільних площах зросте багатофункціональна екосистема, що включає різні напрямки і кластери: індустріальний парк, IT-кластеру, логістичний, торговий, дослідницький, освітній і медичний кластерів. Ярославський планує інвестувати в проект близько $1 млрд, що дасть Харкову понад 10 тис. нових високотехнологічних робочих місць.