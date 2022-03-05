ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ярославский анонсировал программу помощи иностранного бизнеса Харькову

Новина українською →
Харьков, Суббота 05 марта 2022 20:07
Ярославский анонсировал программу помощи иностранного бизнеса Харькову Фото: Ярославский запустил World4Kharkiv (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Крупные бизнесмены из разных стран мира готовы помогать харьковчанам выжить во время боевых действий, а потом восстанавливать Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на владельца и президента DCH Александр Ярославский в Facebook.

"Сегодня глаза всего мира обращены на Харьков, где харьковчане каждый день демонстрируют чудеса мужества и самоотверженной любви к своему городу. Я переговорил со многими моими друзьями-бизнесменами из разных стран. Они поражаются героизму и не просто сочувствуют, а готовы оказать финансовую помощь. По откликам моих друзей, я вижу, что нам под силу собрать для харьковчан даже $1 млрд. Чтобы сейчас город выстоял, а люди меньше страдали. И чтобы потом отстроить все разрушенное по самым высоким мировым стандартам", - написал Ярославский.

Программу международной помощи Харькову назвали World4Kharkiv ("Мир - Харькову"). Как рассказали в пресс-службе DCH, сейчас работа будет организована в формате прямых проплат иностранных компаний за товары, которые нужны харьковчанам.

В DCH будут аккумулировать заявки, и затем передавать их донорам программы. В ближайшее время заработает сайт World4Kharkiv.

Напомним, ранее Александр Ярославский сообщил, что продаст свою яхту Kaiser, и за эти деньги будет восстанавливать Харьков. Эксперты оценивают ее стоимость в $50 млн грн.

"Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Caiser. На нее времени уже не будет - надо работать, работать и еще больше работать", - написал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Ярославский Харьков
NEWS
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина