Ярославський анонсував програму допомоги іноземного бізнесу Харкову

Великі бізнесмени з різних країн світу готові допомагати харків'янам вижити під час бойових дій, а потім відновлювати Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власника і президента DCH Олександр Ярославський у Facebook.

"Сьогодні очі всього світу звернені на Харків, де харків'яни щодня демонструють чудеса мужності і самовідданої любові до свого міста. Я переговорив з багатьма моїми друзями-бізнесменами з різних країн. Вони вражаються героїзму і не просто співчувають, а готові надати фінансову допомогу. За відгуками моїх друзів, я бачу, що нам під силу зібрати для харків'ян навіть $1 млрд. Щоб зараз місто вистояло, а люди менше страждали. І щоб потім відбудувати все зруйноване за найвищими світовими стандартами", - написав Ярославський.

Програму міжнародної допомоги Харкову назвали World4Kharkiv ("Мир - Харкову"). Як розповіли в прес-службі DCH, зараз робота буде організована у форматі прямих проплат іноземних компаній за товари, які потрібні харків'янам.

У DCH будуть акумулювати заявки, і потім передавати їх донорам програми. Найближчим часом запрацює сайт World4Kharkiv.

Нагадаємо, раніше Олександр Ярославський повідомив, що продасть свою яхту Kaiser, і за ці гроші буде відновлювати Харків. Експерти оцінюють її вартість у $50 млн грн.

"Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Caiser. На неї часу вже не буде - треба працювати, працювати і ще більше працювати", - написав він.