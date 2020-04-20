Роскомнадзор заблокировал сайт Минреинтеграции Украины

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Это первый случай блокировки в России иностранного государственного ресурса

Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры Российской Федерации заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины из-за информации о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, причину блокировки сайта российская власть избрала довольно странную, а именно - "претензии вызвала новость о сокрытии больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе".

"Россию обеспокоили данные с временно оккупированных ею украинских территорий о дефиците тестов, о том, что проверки там проходят только "чиновники" российских оккупационных администраций и военные, о том, что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а с врачей берут зобов'обязательства о неразглашении реальной ситуации", - говорится в сообщении

Это первый случай блокировки в России иностранного государственного ресурса.

Напомним, по словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные по заболеваемости коронавирусом на полуострове.

Кроме того, на оккупированном Донбассе подтвердили 13 случаев коронавирус. При этом в ОРЛО сообщают об одном вылеченном.