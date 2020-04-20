ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Роскомнадзор заблокировал сайт Минреинтеграции Украины

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 18:39
Роскомнадзор заблокировал сайт Минреинтеграции Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Это первый случай блокировки в России иностранного государственного ресурса

Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры Российской Федерации заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины из-за информации о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, причину блокировки сайта российская власть избрала довольно странную, а именно - "претензии вызвала новость о сокрытии больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе".

"Россию обеспокоили данные с временно оккупированных ею украинских территорий о дефиците тестов, о том, что проверки там проходят только "чиновники" российских оккупационных администраций и военные, о том, что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а с врачей берут зобов'обязательства о неразглашении реальной ситуации", - говорится в сообщении

Это первый случай блокировки в России иностранного государственного ресурса.

Напомним, по словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, российская оккупационная администрация Крыма скрывает реальные данные по заболеваемости коронавирусом на полуострове.

Кроме того, на оккупированном Донбассе подтвердили 13 случаев коронавирус. При этом в ОРЛО сообщают об одном вылеченном.

Норвегия начала ослаблять карантин В Китае сообщили об успешном испытании вакцины от COVID-19
Новости Украины РоскомнадзорКоронавирус
News
On Top