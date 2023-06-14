Росію визнали найбільшою загрозою. Німеччина ухвалила Стратегію національної безпеки
Канцлер Німеччини Олаф Шольц представив ухвалену Стратегію національної безпеки країни, в якій Росію було визнано найбільшою загрозою для світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
За словами канцлера, політичне середовище Німеччини в галузі безпеки значно змінилось за останні півтора року, маючи на увазі повномасштабне вторгнення Росії на територію Україна та атаку на трубопровід "Північний потік".
"Безпека у ХХІ столітті - це більше ніж військові дії та дипломатія. Російська агресивна війна проти України показала, що мир і свобода не падають з неба. Виклики безпеки Німеччини пронизують усі сфери життя. Це стосується, наприклад, ліків, а також кіберпростору та чистоти води", - додала міністр закордонних справ Анналена Бербок.
Відповідно до затвердженої Стратегії безпеки, в майбутньому зовнішні та внутрішні загрози слід розглядати разом. Крім військових небезпек, це також включає кібератаки, чи атаки на критично важливу інфраструктуру і зміну клімату.
Також в документі зазначається, що "сьогоднішня Росія є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні в найближчому майбутньому.
Концепції Стратегії національної безпеки складається з трьох основних пунктів:
- оборонність: підтверджена мета витрачати 2% ВВП на оборону;
- стійкість: базовий вільно-демократичний порядок має бути краще захищений від нелегітимного впливу ззовні;
- наполегливість: швидкі дії повинні допомогти уникнути криз або помʼякшити їхні наслідки. Також це стосується питання клімату, біорізноманіття, екосистем та продовольчої безпеки.
Зокрема у сфері обороноздатності будуть заходи щодо посиленого захисту проти шпигунства, саботажу, гармонізація європейського контролю за експортом озброєнь й розширення кібер- та космічних можливостей.
Варто додати, що в Африці тим часом стурбовані небезпечною поведінкою Росії, яка впливає в тому числі на континент. За словами речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, африканські партнери хочуть вивчати наш досвід протидії пропаганді ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.