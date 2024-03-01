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Росію виключили з ще однієї міжнародної організації

Україна, П'ятниця 01 березня 2024 19:41
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Росію виключили з ще однієї міжнародної організації Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 березня, Російську Федерацію виключили з Дунайської комісії. Міжнародна ізоляція держави-агресора продовжує зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Дунайська комісія, одна з найстаріших у світі міжнародних організацій, на своїй 100-й ювілейній сесії у грудні минулого року, під час першого головування України, вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією", - наголосив Кулеба.

За його словами, Росія мала час до 29 лютого, щоб самостійно вийти з організації. Однак, Кулеба заявив, що Москві не вистачило сміливості зробити це.

"Як наслідок, від сьогодні країни-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов'язання перед Росією за основоположною Белградською конвенцією", - сказав міністр.

Крім того, за даними Кулеби, вперше в історії Комісія наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень в цій організації в березні 2022 року.

"Я дякую Дунайській комісії, нашим дунайським партнерам і всім, хто допоміг прийняти це історичне рішення. Закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів та вигнати Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах", - підсумував Кулеба.

Виключення Росії

Нагадаємо, минулого року ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.

Також уперше в історії Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

До того ж РФ виключили з Ради Європи та Ради ООН з прав людини.

Ми писали, що голова організаційного комітету Міс Україна Вероніка Щіпцова повідомила, що Росія не братиме участь у головному міжнародному конкурсі краси Міс Світу.

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