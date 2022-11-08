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Росію за 8 місяців війни залишило рекордне число трудових мігрантів

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Росія, Вівторок 08 листопада 2022 18:19
Росію за 8 місяців війни залишило рекордне число трудових мігрантів Фото: рекордсменами з відтоку з РФ стали громадяни країн Центральної Азії (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

За офіційними даними Росстату, Російську Федерацію з початку 2022 року залишили понад 0,5 млн осіб, які переважно є громадянами центральноазіатських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Можемо пояснити".

До початку повномасштабної війни до РФ активно приїздили у пошуках роботи чимало громадян сусідніх країн. Так, найбільше заробітчан було з Таджикистану (плюс 49,2 тисячі) та України (34,6 тисячі).

З січня до серпня цьогоріч міграційний потік становив: приїхало майже 444 тисячі людей, виїхало понад 506 тисяч. Тобто відтік дорівнює 62,5 тисячі осіб. Наразі рекордсменами з відтоку додому стали Вірменія (мінус 15,7 тисячі), Киргизстан (мінус 14 тисяч), Узбекистан (мінус 13,7 тисячі). Спад мігрантів з України за 8 місяців склав 8,5 тисячі.

При цьому дві третини росіян, опитаних соціологами "Левада-Центр" на початку 2022 року, вважають, що необхідно обмежити потік у країну трудових мігрантів. Проте працювати замість мігрантів і за їхню зарплату громадяни Росії не бажають.

Раніше повідомлялось, що в Україні не розглядатимуть заяви росіян щодо оформлення імміграції та посвідки на проживання у період дії воєнного стану.

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