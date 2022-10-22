Російську крилату ракету у Київській області збили з ПЗРК Stinger (фото)

У суботу, 22 жовтня, український військовий з ПЗРК Stinger збив російську крилату ракету у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

"Російську крилату ракету збили воїни Руху опору ССО України на півночі Київщини", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від ССО, під час бойвого чергування один із підрозділів отримав сигнал про ракетний пуск, здійснений російськими літаками з району міста Борисоглебськ.

"Під час моніторингу повітряного простору оператори ССО помітили ціль, що рухалася на відстані кількох кілометрів у напрямку західних областей України", - повідомили військові.

Військовий пострілом з ПЗРК Stinger збив ворожу ракету, після чого вона впала на землю.