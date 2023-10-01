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У російському Владивостоці через санкції перестали працювати паркомати

Фото: У Владивостоці припинили роботу паркомати (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У зв'язку з впровадженими Євросоюзом санкціями проти Росії у Владивостоці припинили роботу паркомати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

За даними видання, оператор парковок у Владивостоці "Цифровое Приморье" був змушений 1 жовтня відключити встановлені в центрі міста паркомати.

Як пояснили в компанії, таке рішення ухвалили після того, як компанія Flowbird повідомила про припинення підтримки програмного забезпечення та апаратної частини паркоматів через санкції, накладені на Росію Євросоюзом.

Компанія, заявили в "Цифровому Примор'ї", проводить аналіз і оцінку термінів модернізації паркувального обладнання. А тим часом водіїв попросили користуватися іншими способами оплати паркування.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що днями у Грузії набула чинності заборона на експорт і реекспорт автомобілів із країн Євросоюзу в Росію і Білорусь.

Також уряд Австралії продовжив санкції на російські та білоруські товари, які оподатковуватимуться підвищеним митом до жовтня 2025 року.

Нещодавно Сполучені Штати Америки вирішили посилити санкції проти п'яти російських компаній. Під експортні обмеження потрапив найбільший у світі виробника титану з РФ.

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