Російському генералу, який наказав знищити "Мрію", оголосили підозру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, віддав наказ знищити український літак заступник командувача Повітряно-десантних військ РФ генерал-лейтенант Анатолій Концевой. СБУ зібрала на нього доказову базу.

За наказом генерала на початку повномасштабного вторгнення російські війська захопили Гостомельський аеропорт. Тоді під час активних бойових дій окупанти знищили легендарний український літак "Мрія".

Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні Концевой залучив підрозділи десантників та авіацію. СБУ встановила, що російський генерал входить до складу вищого командування РФ і брав участь у плануванні вторгнення.

Також, за даними слідства, з 2019 року він організував на території РФ та Білорусі підготовку десантників. СБУ оголосила підозру генералу за ч. 3 ст. 110 та ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 ККУ. Окупанту загрожує до 15 років в'язниці.

Знищення "Мрії"

Нагадаємо, у лютому 2022 року російські війська намагалися зайняти аеропорт у Гостомелі Київської області. Внаслідок однієї з повітряних атак був знищений один з найбільших і потужних літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".

Пізніше в "Укроборонпромі" заявили, що легендарну "Мрію" відновлять за кошти окупантів. На це знадобиться понад 3 млрд доларів та понад 5 років.

Також зазначимо, що колишньому керівництву заводу "Антонов" оголосили підозру, оскільки чиновники перешкоджали обороні Гостомельського аеропорту. Це призвело до знищення "Мрії".

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