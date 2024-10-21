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Російський завод "Кремній Ел" припинив роботу після нещодавньої атаки дронів

Фото: завод "Кремній Ел" атакований дронами у Брянській області 19 жовтня (t.me/astrapress)
Автор: Наталія Кава

Російський завод "Кремній Ел" у Брянську заявив про зупинку роботи після атаки дронів. Він виробляє деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба заводу.

Як розповіли представники заводу, під час атаки там постраждали виробничі та адміністративні корпуси. Це призвело до перебоїв з енергопостачанням, пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури та розриву технологічних виробничих ланцюжків.

Як заявив гендиректор "Групи Кремній Ел" Олег Данцев, наразі "основним завданням є якомога швидше відновлення виробництва електронної техніки". Зараз, за його словами, проводиться експертиза з метою оцінки можливості відновлення пошкоджених об'єктів.

"Однак не все залежить від нас - є труднощі із купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури", - сказав він.

Чим важливий завод

"Кремній Ел" - одне з найбільших російських підприємств з виробництва мікроелектроніки. Воно займається виготовленням компонентів для військової техніки, включаючи новітні радіолокаційні системи для ППО, літаків і кораблів. Завод розташований більш ніж за 100 км від кордону.

Було декілька атак

Нагадаємо, що "Кремній Ел" дрони атакували не один раз. Зокрема, у серпні минулого року на заводі "Кремній Ел" спалахнула масштабна пожежа після атаки безпілотників. Також його було атаковано 7 вересня 2023 року та в червні 2024 року.

Остання атака на завод була зафіксована у ніч на 19 жовтня. Детально про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

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