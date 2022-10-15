У російській Удмуртії вдруге з початку війни підпалили військкомат
У російській республіці Удмуртія невідомі підпалили військкомат. Під час гасіння пожежі були пошкоджені деякі документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Інцидент стався у російському місті Воткінськ в ніч на 14 жовтня. Мер міста заявив, що невідомі проникли на територію військкомату, розбили вікно на першому поверсі та кинули пляшку із займистою сумішшю.
В результаті виникла пожежа, яку загасив охоронець. Під час тушіння пошкодилася стіна, а деякі документи залило водою.
За даним ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в Удмуртії двічі підпалювали військкомату. Перший випадок стався у кінці травня у селищі Ігма.
Всього після початку мобілізації в Росії зафіксували 25 випадків атак на адміністративні будівлі та військкомати.
У Росії посилюють охорону військкоматів
Сьогодні у РФ повідомили, що Росгвардія посилила охорону військкоматів. Причиною цього назвали почастішанням випадків нападів на них.
"У зв'язку з нападами, що почастішали на військкомати, Росгвардією вжито заходів щодо їх захисту", - заявив депутат Держдуми Росії Алєксандр Хінштейн.
Нагадаємо, що вчора російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито мобілізація в Росії завершиться через два тижні.
При цьому аналітики ISW вважають, що такими заявами Путін намагається звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову, який почнеться 1 листопада.
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