Російський топ-тенісист укотре себе відшмагав на корті до крові: відео

Нейтральний росіянин Андрєй Рубльов знову не впорався з емоціями під час поєдинку, що пішов не за його сценарієм. Інструментом селфхарму стала ракетка спортсмена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TennisTemple .

27-річний тенісист розійшовся не на жарт у протистоянні з аргентинцем Франсіско Серундоло. Російський спортсмен втратив контроль в другому сеті поєдинку 2-го раунду Paris Masters.

У першій партії Рубльов вів із рахунком 5:2, але поступився супернику на тай-брейку (6:7). Натомість після помилки в першому розіграші третього гейму другого сета росіянин відлупцював ракеткою ліве коліно. Закривавлена кінцівка надихнула 7-го в рейтингу чоловічого туру на чотири набрані очки поспіль.

Для Рубльова такий інцидент – не перший у кар'єрі. Зокрема, торік восени росіянин бурхливо відреагував на невдалий матч проти іспанця Карлоса Алькараса. Тоді від ракетки теж постраждало коліно тенісиста, та бажаного ефекту Рубльов не досягнув і зазнав поразки.

Що відомо про Rolex Paris Masters-2024

Турнір розпочався 28 жовтня і триватиме до 3 листопада. Загальний призовий фонд змагань на "харді" трохи не дотягнув до 6 млн євро.

"Мастерс" матиме нового переможця, оскільки тріумфатор 2023 року Новак Джоковіч у Париж не приїхав. Відмовився від участі в турнірі й перша ракетка світу Яннік Зіннер. Фаворитами змагань стали Карлос Алькарас, Алекс Звєрєв і Даніїл Медвєдєв.

Турнір заснований під назвою Paris Open у 1969 році. Рекордсменом за кількістю перемог у столиці Франції залишається Джоковіч (7 титулів). Найкращий результат для українців – фінал Андрія Медведєва в 1993-му.