Российский топ-теннисист в очередной раз отхлестал себя на корте до крови: видео

Нейтральный россиянин Андрей Рублев снова не справился с эмоциями во время пошедшего не по его сценарию поединка. Инструментом селфхарма стала ракетка спортсмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TennisTemple .

27-летний теннисист разошелся не на шутку в противостоянии с аргентинцем Франсиско Серундоло. Российский спортсмен потерял контроль во втором сете поединка 2-го раунда Paris Masters.

В первой партии Рублев вел со счетом 5:2, но уступил сопернику на тай-брейке (6:7). После ошибки в первом розыгрыше третьего гейма второго сета россиянин избил ракеткой левое колено. Окровавленная концовка вдохновила 7-го в рейтинге мужского тура на четыре набранных очка подряд.

Для Рублева такой инцидент – не первый в карьере. В частности, осенью прошлого года россиянин бурно отреагировал на неудачный матч против испанца Карлоса Алькараса. Тогда от ракетки тоже пострадало колено теннисиста, но желаемого эффекта Рублев не достиг и потерпел поражение.

Что известно о Rolex Paris Masters-2024

Турнир начался 28 октября и продлится до 3 ноября. Общий призовой фонд соревнований на "харде" немного не дотянул до 6 млн евро.

У "Мастерса" будет новый победитель, поскольку триумфатор 2023 года Новак Джокович в Париж не приехал. Отказался от участия в турнире и первая ракетка мира Янник Зиннер. Фаворитами соревнований стали Карлос Алькарас, Алекс Зверев и Даниил Медведев.

Турнир основан под названием Paris Open в 1969 году. Рекордсменом по количеству побед в столице Франции остается Джокович (7 титулов). Лучший результат для украинцев – финал Андрея Медведева в 1993-м.