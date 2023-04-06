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Російський рубль упав до мінімуму з квітня минулого року

Фото: російський рубль офіційно коштує 80 рублів (sputnik.by)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара до російського рубля на Московській біржі піднявся понад 80 рублів вперше із 18 квітня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі.

Тиск позиції рубля надає сукупну кількість чинників, попри високі ціни на нафту.

Як зазначив аналітик ПСБ Єгор Жильников, по-перше, це затримки в експортних потоках, а також імпорт, що відновлюється, на територію Росії. По-друге, це підвищений попит на валюту у банків, через що спостерігався сплеск в обсягах операцій своп із ЦП.

"По-третє, це подальше зниження Мінфіном продажів валюти на тлі зростання нафтових котирувань", - цитує Жильникова агентство " Інтерфакс ".

Нагадаємо, російський валютний ринок функціонує в умовах жорстких обмежень із початку війни проти України у лютому минулого року. За 2022 офіційний курс рубля до долара США навіть зміцнився з 80 до 74 рублів. За цей час рубль втратив конвертованість через запроваджені заборони на рух капіталу.

Мінфін РФ 5 квітня повідомило про падіння нафтогазових доходів російського бюджету за січень-березень на 45%.

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