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Российский рубль упал до минимума с апреля прошлого года

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Москва, Четверг 06 апреля 2023 11:02
Российский рубль упал до минимума с апреля прошлого года Фото: российский рубль официально стоит 80 рублей (sputnik.by)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара к российскому рублю на Московской бирже поднялся выше 80 рублей впервые с 18 апреля прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи.

Давление на позиции рубля оказывает совокупное количество факторов, несмотря на высокие цены на нефть.

Российский рубль упал до минимума с апреля прошлого года

Как отметил аналитик ПСБ Егор Жильников, во-первых, это задержки в экспортных потоках, а также восстанавливающийся импорт на территорию России. Во-вторых, это повышенный спрос на валюту у банков, ввиду чего наблюдался всплеск в объемах операций своп с ЦБ.

"В-третьих, это последующее снижение Минфином продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок", - цитирует Жильникова агентство "Интерфакс".

Напомним, российский валютный рынок функционирует в условиях жестких ограничений с начала войны против Украины в феврале прошлого года. За 2022 год официальный курс рубля к доллару США даже укрепился с 80 до 74 рублей. За это время рубль утратил конвертируемость из-за введенных запретов на движение капитала.

Минфин РФ 5 апреля сообщил о падении нефтегазовых доходов российского бюджета за январь-март на 45%.

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