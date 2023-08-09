Російський рубль продовжує падіння, наблизившись до позначки 100 за долар

Рубль ослаб на 23% по відношенню до долара цього року, що поставило його в трійку найгірших показників ринків, що розвиваються, з турецькою лірою і аргентинським песо. Рубль торгувався близько 97 за долар 9 серпня і наближається до 100 за долар, рівень, який востаннє спостерігався протягом першого місяця після того, як президент Володимир Путін наказав про вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Очікується, що профіцит рахунку поточних операцій – різниця між експортом та імпортом - буде близьким до нуля у липні після того, як у червні він став негативним. Голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна неодноразово вказувала на погіршення умов зовнішньої торгівлі як на основну причину для обвалу рубля, за винятком інтервенції для підтримки обмінного курсу.

Валюта впала в ціні майже вдвічі в порівнянні з торішнім піком контролю над капіталом на тлі збільшення державних витрат, падіння доходів від енергетики та прагнення росіян розміщувати кошти на зарубіжних рахунках.

Останні дані ЦБ показали, що у червні великі російські експортери продали над ринком 84% своєї валютної виручки. Але їхні доходи - ключове джерело твердої валюти для Росії після вторгнення – скоротилися до 6,9 млрд доларів у липні з 16,8 млрд доларів за той же період минулого року.

У той час як потоки імпорту залишаються стабільними, обмеження на продаж енергоресурсів Росією, зокрема стеля цін на нафту, спрямовану на обмеження здатності Кремля годувати свою військову машину, призвели до неухильного скорочення експорту. У поєднані із збільшенням частки рубля у торгівлі знижується приплив валюти.

Негативна тенденція не змінилася навіть після того, як російська нафта марки Urals минулого місяця перевищила цінову межу, встановлену країнами "Великої сімки".

Рубль втратив останнє джерело підтримки, яке він мав від регулярних продажів Мінфіном іноземної валюти, оскільки фінансова влада з серпня перейшла до покупок у рамках бюджетного правила.

Психологічно важлива позначка 100 рублів за долар може бути досягнута найближчим часом, вважає Георгій Ващенко, заступник керівника дослідницького відділу Freedom Finance Global в Астані. "Я не очікував би, що тенденція до ослаблення припиниться", - сказав він.

Нагадаємо, російський валютний ринок функціонує в умовах жорстких обмежень із початку війни проти України у лютому минулого року. За 2022 офіційний курс рубля до долара США навіть зміцнився з 80 до 74 рублів. За цей час рубль втратив конвертованість через запроваджені заборони на рух капіталу.