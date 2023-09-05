Російський пілот розповів подробиці "угону" Мі-8 в Україну

"Дев'ятого числа відбувся переліт. Була офіційна заявка у мене на виліт. Тобто я не просто викрав гелікоптер, я його офіційно перегнав з точки А до точки Б", - розповів він.

За словами льотчика, маршрут було заздалегідь узгоджено.

"О 16.30 я виконав зліт. Зліт у мене був з аеродрому Курськ до Харківської області. Приблизно 20 км. Далі вже, десь у районі населеного пункту Шебекіне я летів на малій висоті 5-10 метрів у режимі радіомовчання", - розповів деталі Кузьмінов.

При перетині кордону, за його словами, по вертольоту почали вести вогонь.

"Хто його вів, я точно сказати не можу, але припускаю, що російська сторона. Я був поранений у ногу зі стрілецької зброї. 20 км я відлетів, виконав посадку. Після посадки зі мною було два члени екіпажу. Зброї у нас при собі не було, ніхто мені не чинив опору. Я хлопців (членів екіпажу, - ред.) заспокоював, мовляв, хороші люди, все чудово. Але вони почали боятися, агресивно поводитися. Вибігли з вертольота, подальша їхня доля мені невідома", - уточнив він.

Наслідки спецоперації для Росії

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, ця операція "буде мати довготривалі наслідки" для держави-агресора та морально-психологічного стану окупантів.

"І для сектора безпеки РФ. Тому що в наслідок цієї операції вдалось отримати надзвичайно важливу інформацію про авіацію противника, про багато інших деталей, які допоможуть захищати небо та знищувати ворога", - сказав він під час прес-конференції.

Він зазначив, що ця спецоперація наразі немає аналогів в Україні.

"В світовій історії ми можемо наводити приклади, як ті, чи інші пілоти з різних міркувань переводили свої борти на іншу сторону. Але в даній ситуації ми говоримо про певну фазу бойових дій про повномасштабну війну", - додав розвідник.

Юсов додав, що це "тільки початок" і "далі буде".

Спецоперація "Синиця"

23 серпня у мережі з'явилася інформація про посадку в Україні російського вертольота Мі-8. Коментатори пропонували різні версії. Однією з найпопулярніших - нібито пілоти втратили орієнтир.

Але незабаром стало відомо, що це була унікальна операція української розвідки за участю представників інших сил оборони.

Нещодавно стало відомо, що "викрадений" гелікоптер вже найближчим часом вийде на бойове чергування у складі ЗСУ.