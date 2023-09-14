Російський пілот намагався збити британський літак рік тому: думав, що отримав дозвіл, - BBC

Рік тому російський пілот намагався збити літак-розвідник Королівських ВПС Британії над Чорним морем, вважаючи, що у нього є дозвіл на відкриття вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Нагадаємо, 29 вересня 2022 року літак королівських ВПС RC-135 Rivet Joint з екіпажем до 30 осіб виконував місію спостереження над Чорним морем. Тоді два російські Су-27 наблизилися до британського літака та випустили дві ракети.

ВВС з посиланням на три високопоставлені західні оборонні джерела, обізнані з інцидентом, повідомляє, що коли два російські літаки СУ-27 наблизилися до літака-розвідника RAF, вони отримали повідомлення від диспетчера своєї наземної станції: "Ви бачите ціль".

Один з російських пілотів інтерпретував цю двозначну фразу як дозвіл на відкриття вогню.

За словами джерел, нечіткість висловлювань свідчить про високий ступінь непрофесіоналізму тих, хто був причетний до інциденту. На противагу цьому, пілоти НАТО використовують дуже точну мову, коли запитують і отримують дозвіл на вогонь.

Тоді російський пілот випустив ракету класу "повітря-повітря", яка не змогла навестись на ціль. Зазначається, що це був промах, а не несправність.

Джерела в оборонному відомстві повідомили ВВС, що після цього між двома російськими пілотами виникла суперечка. Пілот другого СУ-27 не вважав, що йому дали дозвіл на відкриття вогню. Зазначається, що другий пілот вилаявся на свого колегу, але він все ж випустив ще одну ракету.

ВВС пише, що друга ракета просто впала з крила - що свідчить про те, що зброя була або несправна, або запуск було перервано.

Реакція Британії

Міноборони Британії відреагувало на інцидент через три тижні. Там прийняли пояснення російської сторони, яка назвала все "технічною несправністю".

Проте у виступі перед членами парламенту 20 жовтня тодішній міністр оборони Бен Воллес назвав це "потенційно небезпечним інцидентом", але додав, що Британія "не вважає інцидент свідомою ескалацією з боку росіян, і наш аналіз збігається з тим, що він стався через несправність".

Реакція США

Водночас секретний витік розвідданих у США минулого року засвідчив, що американські військові описували інцидент як "майже збитий літак".

"Інцидент був набагато серйознішим, ніж спочатку зображувалося, і міг бути прирівняний до акту війни", - повідомили у New York Times.

За словами двох офіційних представників американського оборонного відомства, російський пілот неправильно розтлумачив наказ з землі.

У США вважають, що російський пілот, "вистрілив, але ракета не запустилася належним чином".

Газета також цитує неназваного представника американського оборонного відомства, який описав інцидент "як дуже, дуже страшний".

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