Російський опозиціонер Кара-Мурза після обміну заявив про "несправедливі" санкції Заходу

Кара-Мурза під час пресконференції нагадав, що він раніше займався репрезентацією Росії на міжнародному рівні.

Зокрема, він працював над просуванням законів імені Магнітського у низці країн (ініціативи, які передбачають санкції проти російських чиновників, пов'язаних зі смертю російського адвоката Сергія Магнітського).

Опозиціонер поскаржився, що наразі санкції Заходу часто спрямовані не проти режиму диктатора Володимира Путіна, а проти всіх росіян. А це нібито несправедливо.

"Я бачу основний акцент своєї діяльності у міжнародній площині, щоб нагадувати людям у демократичних країнах, що Росія та Путін це не одне й те саме. Санкції мають бути спрямовані на злочинців та режим Путіна, а не на громадян російської федерації за принципом громадянства", - додав він.