Російський опозиціонер Дадін загинув у бою в Харківській області
У бою в Харківській області загинув російський опозиційний активіст Ільдар Дадін. Він воював на боці України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Настоящее время".
Колишня журналістка "Эха Москвы" Ксенія Ларіна повідомила про загибель Дадіна після розмови з колишнім віцепрезидентом "Газпромбанку" Ігорем Волобуєвим, який також воює на боці ЗСУ і дізнався про це від своїх однополчан.
"Щойно повідомили, що загинув Ільдар Дадін. У бою на Харківщині", - заявила вона.
Як Дадін опинився на боці України
Ще у березні 2022 року Дадін виїхав із Росії до Польщі, щоб потім воювати на боці України. У Польщі він протягом року оформляв документи, які дозволили б йому приїхати в Україну і вступити в один із добровольчих батальйонів, що складаються з росіян, які виступають проти політики Путіна.
У червні 2023 року Дадін вступив у "Сибірський батальйон". Активіст вирішив вступити в цей підрозділ, оскільки для нього, за його словами, це був "практично єдиний спосіб" воювати на боці України.
"Я повинен протистояти злочинам Росії" - заявив опозиціонер.
Справа Дадіна
Зауважимо, що Дадін був першим у Росії засудженим за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. У березні 2016 року його засудили до двох із половиною років колонії у цій справі.
Рік потому активіст розповів про тортури, яких він зазнав у карельській виправній колонії № 7.
У лютому 2017 року Верховний суд скасував вирок Дадіну і визнав за ним право на реабілітацію. У грудні того року він отримав компенсацію від держави за незаконне кримінальне переслідування у 2 млн 200 рублів.
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