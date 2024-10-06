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Російський опозиціонер Дадін загинув у бою в Харківській області

Україна, Неділя 06 жовтня 2024 16:33
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Російський опозиціонер Дадін загинув у бою в Харківській області Фото: російський опозиційний активіст Ільдар Дадін (facebook.com)
Автор: Каріна Левицька

У бою в Харківській області загинув російський опозиційний активіст Ільдар Дадін. Він воював на боці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Настоящее время".

Колишня журналістка "Эха Москвы" Ксенія Ларіна повідомила про загибель Дадіна після розмови з колишнім віцепрезидентом "Газпромбанку" Ігорем Волобуєвим, який також воює на боці ЗСУ і дізнався про це від своїх однополчан.

"Щойно повідомили, що загинув Ільдар Дадін. У бою на Харківщині", - заявила вона.

Як Дадін опинився на боці України

Ще у березні 2022 року Дадін виїхав із Росії до Польщі, щоб потім воювати на боці України. У Польщі він протягом року оформляв документи, які дозволили б йому приїхати в Україну і вступити в один із добровольчих батальйонів, що складаються з росіян, які виступають проти політики Путіна.

У червні 2023 року Дадін вступив у "Сибірський батальйон". Активіст вирішив вступити в цей підрозділ, оскільки для нього, за його словами, це був "практично єдиний спосіб" воювати на боці України.

"Я повинен протистояти злочинам Росії" - заявив опозиціонер.

Справа Дадіна

Зауважимо, що Дадін був першим у Росії засудженим за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. У березні 2016 року його засудили до двох із половиною років колонії у цій справі.

Рік потому активіст розповів про тортури, яких він зазнав у карельській виправній колонії № 7.

У лютому 2017 року Верховний суд скасував вирок Дадіну і визнав за ним право на реабілітацію. У грудні того року він отримав компенсацію від держави за незаконне кримінальне переслідування у 2 млн 200 рублів.

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