Російський наступ на Бахмут досягає кульмінації: карти боїв від ISW

Ситуація в Луганській та Донецькій областях

16 березня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели невдалі наступальні операції поблизу Гряниківки (17 км на північний схід від Куп’янська), Кремінної, Кузьминого (3 км на південний захід від Кремінної). , Білогорівка (10 км на південь від Кремінної), Верхньокам’янське (20 км на південь від Кремінної) та Спірне (25 км на південний схід від Кремінної).

Опубліковані 16 березня геолокаційні кадри, на яких показано, як українські сили завдають удару по російській машині МТ-ЛБ на захід від Червонопопівки (6 км на північний захід від Кремінної), вказують на обмежений наступ росіян на північний захід від Кремінної.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська активні поблизу Гряниківки, Білогрівки та Спірного. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська намагалися просунутися в напрямку Макіївки, Невського, Терного, Ямполівки та Білогорівки (усі в межах 22 км на північний захід від Кремінної), але не уточнив результат спроб просування.

На записах, опублікованих 14 березня безпілотником, нібито видно, як російські сили 2-го корпусу армії так званої "ЛНР" завдають ударів по українських силах на Лисичанському напрямку на заході Луганської області.

Бої на Донбасі

16 березня російські війська продовжували наступ у Бахмуті та його околицях. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 березня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Бахмута на північному березі Північного водосховища.

Геолоковані зображення додатково підтверджують заяву власника "Вагнера" Євгена Пригожина про те, що його війська захопили Залізянське (9 км на північний захід від Бахмута) 15 березня. Зйомки бойових дій із геолокацією, опубліковані 16 березня, підтверджують, що російські війська також незначно просунулися поблизу Курдюмівки, за 13 км на південний захід від Бахмута.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що, хоча російські сили можуть досягти невеликих тактичних успіхів у Бахмуті, вони зазнають високих витрати живої сили та техніки.

16 березня російські "воєнкори" заявили, що російські війська продовжують розширювати свій контроль над територією на північний захід від Бахмуту після взяття Залізянського та що тривають бої в промисловому комплексі АЗОМ.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний захід від Бахмута поблизу Оріхово-Василівки (12 км на північний захід), Григорівки (7 км на північний захід), Богданівки (5 км на північний захід); і на захід від Бахмута біля Іванівського (5 км на захід).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий зазначив, що за минулу добу російські війська здійснили 42 наземних удари по Бахмуту. Відносно повільніші темпи російських атак на Бахмут і його околиці 16 березня в поєднанні з відносно меншою кількістю заяв Росії щодо просування в цьому районі підтверджують оцінку ISW від 15 березня про те, що наступ групи "Вагнера" на Бахмут, ймовірно, наближається до кульмінації.

16 березня російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка–Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії біля самої Авдіївки; в районі Авдіївки поблизу Кам'янки (4 км на північний схід від Авдіївки), Степове (7 км на північний захід від Авдіївки); і Північне (5 км на захід від Авдіївки), на північно-західній околиці Донецька поблизу Невельського, Нейталового і Первомайського; та на південно-західній околиці м. Донецьк біля м. Мар’їнка.

Російські джерела стверджували, що їхні війська повністю захопили Красногорівку (9 км на північ від Авдіївки) і що це погіршило ситуацію для українського угруповання в Авдіївці.

Візуальних підтверджень захоплення Красногорівки станом на 16 березня ISW не спостерігає. Російський військовий блогер стверджує, що російські війська продовжують наземні атаки на північно-західну околицю Донецька в напрямку Первомайського з лінії Піски-Водяне. Одне російське джерело стверджувало, що російські війська в Мар’їнці передбачають український контрнаступ у селі та перебувають у стані постійної готовності.

16 березня російські війська продовжили обмежені наземні атаки на заході Донецької області. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Вугледара (30 км на південний захід від Донецька) і що російські війська готуються відновити більш широкі наступальні дії на Вугледар.

ISW раніше повідомляв про погіршений стан російських сил, які діють навколо Вугледара, і дуже малоймовірно, що пошкоджені військово-морська піхота та елементи Східного військового округу, які зараз дислокуються на заході Донецької області, зможуть відновити успішні наступальні операції тут найближчим часом.

16 березня Міністерство оборони Росії заявило, що російський БПЛА "Орлан-10" виявив і знищив український взвод, який передислокувався в район Пречистівки на захід від Вугледара.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджували, що українські війська здійснили локалізовані штурми в Запорізькій області 15 березня. 15 березня російські військові блогери розширили кадри з геолокацією, на яких показано, як українські війська (ймовірно, менше роти) атакують позиції росіян приблизно за шість кілометрів на південь від Оріхова.

Російські джерела стверджують, що українські війська намагалися атакувати позиції російського 70-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) поблизу Новоданилівки (5 км на південь від Оріхова), позиції 291-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного ВО) та 22-у бригаду спецназу поблизу Пологів (34 км на південний схід від Оріхова).

Російські джерела стверджували, що російські сили відбили українські штурми, знищили до п’яти українських танків і дві бронемашини, поранили та вбили українських військових. Окупаційний депутат Запорізької області Володимир Рогов охарактеризував українські штурми під Пологами як розвідувальну операцію.

Відомий російський "воєнкор" 16 березня заявив, що українські сили перейшли до позиційних боїв у районі Гуляйполя після нібито невдалого штурму в районі Оріхова та Пологів і що російські сили відбили українську диверсійно-розвідувальну групу поблизу Василівки (38 км на південний захід від Оріхова). Інший російський військовий блогер заявив, що 16 березня українські війська продовжили штурм Пологів.

Російські джерела стверджували, що російські війська розширюють укріплення в Запорізькій області на тлі триваючих дискусій Росії щодо можливого контрнаступу України в цьому районі. Повідомляється, що 16 березня відомий російський "воєнкор" відвідав окуповану Росією Запорізьку область і заявив, що російські війська встановили в цьому районі значні укріплення.

Він стверджував, що пройшов кілометри протитанкових ровів і цілих 50 рядів зубів драконів по маршруту від Енергодара до Мелітополя до Токмака (ймовірно, траси Т0805 і Т0401). "Воєнкор" стверджував, що також зустрічався з підрозділами 83-ї десантно-штурмової бригади та добровольчого батальйону імені Шаймуратова з Башкортостану в невстановленому районі Запорізької області.

Російські джерела продовжували стверджувати, що українські війська планують провести контрнаступ на півдні України, щоб перекрити російський сухопутний коридор до Криму. ISW продовжує оцінювати, що російські війська значно розширюють польові укріплення в ширшому районі Мелітополя, щоб захистити російські наземні лінії зв’язку (GLOC), які з’єднуються з логістичними вузлами в Токмаку та Енергодарі, а також автомагістраль E58, яка проходить через Мелітополь у разі потенційний український контрнаступ.

Українські джерела повідомили, що 16 березня російські сили збільшили свою військово-морську присутність у Чорному морі. Український Генштаб повідомив, що російські сили мають 21 військово-морський корабель у бойовій готовності в Чорному морі, 5 з яких несуть 32 ракети "Калібр".

Поточна присутність російського військово-морського флоту в Чорному морі знаменує помітне збільшення порівняно з повідомленнями про 13 російських військово-морських кораблів у Чорному морі 15 березня.

У Південному оперативному командуванні України повідомили, що більша, ніж зазвичай, присутність ВМС Росії може бути демонстративною відповіддю на заяви США про вилучення безпілотника MQ-9 Reaper, який два російські літаки Су-27 збили над Чорним морем 14 березня. Повідомляється, що представник Міноборони США заявив, що російські військово-морські кораблі знаходяться на місці падіння безпілотника MQ-9 Reaper у Чорне море.

16 березня російські війська продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській і Херсонській областях. Генштаб України повідомив, що російські війська завдали ударів по цілях поблизу Херсона та Запоріжжя.



