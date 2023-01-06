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Російський літак, збитий під Бахмутом, упав на одне із сіл Донецької області (відео)

Фото: hосійський літак, збитий під Бахмутом, упав на одне із сіл Донецької області (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

На Донеччині українські сили ППО "приземлили" російський літак, який впав у селі Весела Долина. ЗСУ показали наслідки катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Російський літак, збитий українською ППО під Бахмутом 5 січня, впав у селі Весела Долина на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби українські війська знищили дві одиниці авіації ворога - літак і вертоліт. Також Сили оборони ліквідували ще 530 окупантів. Таким чином, загальні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення перевищили позначку 110 000 убитими.

Також повідомлялося, що за минулу добу авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

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