Російський губернатор заявив про падіння безпілотника біля нафтобази у Курську

"Сьогодні вдень у Курську в районі нафтобази впав безпілотник. Він звалився на території резервуарного парку, не спричинивши жодних пошкоджень та руйнувань на об'єкті", - написав чиновник країни-агресора.

При цьому він додав, що на місці інциденту працюють чергові групи спецслужб та "ситуація знаходиться під контролем".

Безпілотники у РФ

Нагадаємо, останнім часом у Росії все частіше заявляють про вибухи у прикордонних з Україною областях. Місцева влада скаржиться на "атаки безпілотників" і звинувачує в цьому нашу країну.

При цьому, представники України ніяк не коментують звинувачення з боку держави-агресора.

Також вибухи фіксують у тимчасово окупованому Криму. Наприкінці квітня внаслідок такого інциденту на півострові спалахнула пожежа на нафтобазі.