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Російський губернатор заявив про падіння безпілотника біля нафтобази у Курську

Фото: російський губернатор заявив про падіння безпілотника біля нафтобази в Курську (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У російському Курську в районі нафтобази впав безпілотник. Жодних пошкоджень це падіння нібито не викликало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта в Telegram.

"Сьогодні вдень у Курську в районі нафтобази впав безпілотник. Він звалився на території резервуарного парку, не спричинивши жодних пошкоджень та руйнувань на об'єкті", - написав чиновник країни-агресора.

При цьому він додав, що на місці інциденту працюють чергові групи спецслужб та "ситуація знаходиться під контролем".

Безпілотники у РФ

Нагадаємо, останнім часом у Росії все частіше заявляють про вибухи у прикордонних з Україною областях. Місцева влада скаржиться на "атаки безпілотників" і звинувачує в цьому нашу країну.

При цьому, представники України ніяк не коментують звинувачення з боку держави-агресора.

Також вибухи фіксують у тимчасово окупованому Криму. Наприкінці квітня внаслідок такого інциденту на півострові спалахнула пожежа на нафтобазі.

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