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Російський "Газпромбанк" поглиблює зв'язки з індійськими банками, - Reuters

Фото: російський "Газпромбанк" поглиблює зв'язки з індійськими банками (finbalance.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російський "Газпромбанк" розширив свої зв’язки з банками в Індії, щоб прискорити торгівлю між двома країнами в національних валютах, оскільки РФ цього року стала найбільшим постачальником нафти до Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агенство, торгівля між Індією та Росією різко зросла після того, як Захід запровадив санкції проти країни-агресора за її вторгнення в Україну минулого року, що змінило потоки нафти та інших товарів.

"Ми багато працювали над тим, щоб встановити наш рівень партнерства з індійськими банками, і наші представники тут багато працювали. Зараз у нас є інфраструктура, у нас є платежі від банків ... Це набагато краще, ніж було три місяці тому", - сказала заступниця голови правління "Газпромбанку" Олена Борисенко в інтерв'ю Reuters в кулуарах індійсько-російського бізнес-діалогу в Нью-Делі..

"Газпромбанк" є третім за величиною активів кредитором в Росії й ключовим каналом торгівлі російськими енергоносіями.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що державний банк Індії та Bank of Baroda проінформували нафтопереробні заводи, що вони не будуть проводити платежі за нафту, куплену понад встановлений ліміт у 60 доларів.

Також раніше ми писали, що продаж російської нафти до Індії минулого року зріс у 22 рази. Країна стала найбільшим імпортером.

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