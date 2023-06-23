Російський дипломат захопив ділянку землі в Австралії, де планували будувати посольство РФ

Російський дипломат захопив ділянку землі в центрі столиці Австралії Канберрі. Там раніше планували будувати будівлю посольства РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Australian .

Австралія заборонила Росії будувати нове посольство на цій ділянці землі - за два кроки від будівлі парламенту - після того, як спецслужби попередили, що її можуть використати як базу для шпигунства за законодавцями.

У п'ятницю, 23 червня, Росія почала судовий розгляд, щоб врятувати проєкт із будівництва дипустанови, а також здійснила незвичний дипломатичний гамбіт: відправила чиновника, який оселився в старому переносному будиночку на ділянці.

Видання заявляє, що чоловік середніх років, одягнений у спортивні штани і пухову куртку, є "колючою проблемою для австралійських чиновників, які побоюються насильно виселяти російського посланника".

Урядові джерела повідомили AFP, що чоловік має дипломатичний захист, хоча він не фігурує у відкритому списку представників Росії в Австралії.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе назвав дипломата "якимось хлопцем, що стоїть на холоді на травинці в Канберрі". При цьому він додав, що "хлопець не становить загрози для нашої національної безпеки".

Посольство РФ в Австралії

Росія викупила в уряду Австралії право оренди землі 2008 року, а 2011 року отримала дозвіл на будівництво нового посольства. Але минулого тижня уряд Австралії оголосив, що розриває договір оренди.

Парламент Австралії ухвалив закони, спрямовані на запобігання будівництву російського посольства на ділянці, розташованій приблизно за 400 метрів від будівлі парламенту.

"Уряд отримав дуже чіткі рекомендації щодо безпеки стосовно ризику, який становить нова російська присутність так близько до будівлі парламенту". Ми діємо швидко, щоб гарантувати, що орендований об'єкт не стане офіційним дипломатичним представництвом", - заявив прем'єр Австралії.

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