У російській армії йдуть перестановки через провал зимового наступу, - ГУР

"Тобто цілі, завдання з окупації українського Донбасу і виходу на адмінкордони Донецької та Луганської області провалено. Бої за Бахмут, які стали катастрофічними з точки зору втрат живої сили і техніки для рашистів, тривають. Власне, колосальна піар-кампанія по великому наступу закінчилася з точки зору результатів абсолютно нікчемним пшиком", - пояснив Юсов.

За його словами, ці перестановки в РФ тривають і будуть тривати, оскільки там шукають крайніх і винних.

"Інша річ, що відповідальні в даній ситуації саме ті люди, коло осіб, які ставлять перед рашистською армією цілі, які неможливо досягнути і виконати. Безумовно, це починаючи з повномасштабного вторгнення 24 лютого, коли досі "все йде за планом", - розповів Юсов.

Він зазначив, що є й перестановки і на рівні керівника окупаційної армії в Україні, коли Суровікіна змінюють на Герасимова.

"З самим Герасимовим зараз складніше, тому що якщо вже його карати за невиконання безглуздих наказів, то хто тоді вище залишається? Ну хіба сам Шойгу без жодного дня бойового досвіду чи так званий Володимир Путін?" - додав Юсов.

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення вище командування Росії вже встигло відсторонити низку генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України.

Зокрема, нещодавно Міноборони РФ підтвердило відставку заступника міністра оборони РФ, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення російських Збройних сил Михайла Мізинцева.

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