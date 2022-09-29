ua ru
Чт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російський 1xBet намагається відновити через Окружний суд свої ліцензії в Україні

Новость на русском →
Четвер 29 вересня 2022 16:27
Російський 1xBet намагається відновити через Окружний суд свої ліцензії в Україні Фото: російський 1xBet намагається відновити через Окружний суд свої ліцензії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Після рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей позбавити російського букмекера 1xBet ліцензій на роботу в Україні, ТОВ "Твоя беттингова компанія", що представляє 1xBet в Україні, вирішила оскаржити це рішення в суді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані у судовому реєстрі.

При цьому вирішувати, чи законне рішення КРАІЛ анулювати ліцензії російського букмекера, буде один із найскандальніших судів в Україні - Окружний адміністративний суд міста Києва, який президент Зеленський мав намір ліквідувати через повну втрату до нього довіри.

За даними порталу "Судова влада України", 28 вересня 2022 року вже було визначено суддю, яка розглядатиме позов ТОВ "ТБК" до КРАІЛ, нею стала суддя Оксана Головань.

У своєму позові "ТБК" вимагає визнати рішення КРАІЛ про анулювання ліцензій 1xBet протиправним та скасувати його. Представлятиме 1xBet у суді адвокат із міста Мукачеве Закарпатської області Олексій Гордиченко.

Російський 1xBet намагається відновити через Окружний суд свої ліцензії в Україні

Як відомо, 30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії на роботу в Україні російському букмекеру 1xBet, що спричинило шквал обурення в українському суспільстві.

Після того, як понад 26 тисяч українців підписали петицію до президента України Володимира Зеленського з вимогою заборонити роботу 1xBet в Україні, а також після низки журналістських розслідувань про те, що 1xBet - це російська букмекерська контора, яка продовжує працювати в РФ та сплачувати податки країні-агресору.

7 вересня в КРАІЛ заявили, що видані 1xBet ліцензії були анульовані: в результаті перевірки було виявлено, що ТОВ "ТБК" у своїй ліцензійній заявці вказало недостовірні дані про те, що компанія не діє на користь резидентів країни-агресора.

Зазначимо, що за суддею Головань було зафіксовано факт приховування від декларування майна, незаконне прийняття рішень за відсутності на робочому місці, затягування розгляду справ на догоду третім особам, а також поновлення на роботі прокурорів, які не пройшли атестацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана