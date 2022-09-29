Российский 1xBet пытается возобновить через Окружной суд свои лицензии в Украине

После решения Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей лишить российского букмекера 1xBet лицензий на работу в Украине, ООО "Твоя беттинговая компания", представляющая 1xBet в Украине, решила обжаловать это решение в суде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в судебном реестре.

При этом решать, законно ли решение КРАИЛ аннулировать лицензии российского букмекера, будет один из самых скандальных судов в Украине - Окружной административный суд города Киева, который президент Зеленский намеревался ликвидировать в связи с полной утратой к нему доверия.

Согласно данным портала "Судебная власть Украины", 28 сентября 2022 года уже была определена судья, которая будет рассматривать иск ООО "ТБК" к КРАИЛ, ею стала судья Оксана Головань.

В своем иске "ТБК" требует признать решение КРАИЛ об аннулировании лицензий 1xBet противоправным и отменить его. Представлять 1xBet в суде будет адвокат из города Мукачево Закарпатской области Алексей Гордиченко.

Как известно, 30 марта 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала две лицензии на работу в Украине российскому букмекеру 1xBet, что вызвало шквал негодования в украинском обществе.

После того, как более 26 тысяч украинцев подписали петицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием запретить работу 1xBet в Украине, а также после ряда журналистских расследований о том, что 1xBet - это российская букмекерская контора, которая продолжает работать в РФ и платить налоги стране-агрессору.

7 сентября в КРАИЛ заявили, что выданные 1xBet лицензии были аннулированы: в результате проверки было выявлено, что ООО "ТБК" в своей лицензионной заявке указало недостоверные данные о том, что компания не действует в интересах резидентов страны-агрессора.

Отметим, что за судьей Головань был зафиксирован факт сокрытия от декларирования имущества, незаконное принятие решений в отсутствие на рабочем месте, затягивание рассмотрение дел в угоду третьим лицам, а также возобновление на работе прокуроров, не прошедших аттестацию.