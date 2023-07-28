Російським олігархам у Лондоні дозволили витрачати сотні тисяч на прислугу, - NYT

Британський уряд дозволив російським олігархам витрачати сотні тисяч доларів на привілеї, такі як приватні кухарі, шофери та домробітниці, незважаючи на те, що їхні банківські рахунки нібито були заморожені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Винятки, відомі як ліцензії, є прикладом того, як нова система фінансових санкцій Сполученого Королівства, створена після Brexit, виявилася хиткою. У деяких випадках олігархам дозволялося витрачати на життя понад 1 мільйон доларів на рік.

В інших випадках чиновникам довелося відмовитися від кримінальних розслідувань та скасувати санкції після судових баталій.

"Ми продовжимо посилювати тиск на Путіна та припинимо фінансування російської військової машини", - заявила міністр закордонних справ Великобританії минулої весни, оголосивши про санкції проти Росії у перші тижні війни в Україні. У наступні місяці Британія стала більш гостинною.

Фрідман та Авен

Згідно з документами, з якими ознайомилася New York Times, Лондон надав російському банківському магнату Михайлу Фрідману ліцензію на оплату праці 19 співробітників, включаючи водіїв, приватних кухарів, домробітниць та різноробів протягом першого року війни. Виплата становила 300 тисяч фунтів приблизно за десять місяців. Фрідман також отримував 7 тисяч фунтів стерлінгів для покриття основних потреб своєї сім'ї.

Чиновники дозволили його колишньому діловому партнеру Петру Авену щомісячні виплати у розмірі 60 тисяч фунтів стерлінгів. Більшість дісталася охоронній компанії, що належить фінансовому керуючому Авена, щодо якого ведеться розслідування за фактом потенційної допомоги Авену в ухиленні від санкцій, як свідчать судові протоколи. Незрозуміло, які перевірки проводив уряд перед тим, як схвалити дозвіл.

Британський уряд називає Фрідмана та Авена "прокремлівськими олігархами", тісно пов'язаними з російським президентом Володимиром Путіним, і обидва вони заперечують це твердження і заперечують у суді. Колишні ділові партнери входять до кількох росіян, проти яких після війни публічно було введено санкції, але потім ці обмеження були таємно ослаблені.

Система ліцензій

Згідно з офіційними даними, опублікованими The New York Times, минулого року міністерство фінансів Великобританії видало не менше 82 ліцензій, і багато інших заявок перебувають на розгляді.

Агенти правоохоронних органів, які займаються потенційними злочинними порушеннями фінансового чорного списку, іноді були розчаровані цими рішеннями та системою ліцензування, які, на їхню думку, підривають санкції. Чиновники казначейства дозволили Авену, наприклад, витратити понад 1 мільйон фунтів стерлінгів, будучи технічно відрізаним від британської економіки. Водночас правоохоронці перевіряли його на можливе ухилення від санкцій та торік провели обшуки у його заміському особняку.

Деякі люди, які докладно описали ліцензії, зробили це за умов анонімності, оскільки це конфіденційна інформація. Представник міністерства фінансів Великобританії відмовився коментувати конкретні випадки, але сказало, що ліцензії було видано для платежів на "основні потреби" та "суворо контролюються". Представник Національного агентства з боротьби зі злочинністю заявив, що коментувати це недоцільно, оскільки воно веде розслідування щодо Авена та Фрідмана.

Ліцензії є частиною санкційних систем у всьому світі, у тому числі в США. Але в той час, як Вашингтон зазвичай видає ліцензії з гуманітарних причин або для покриття основних витрат на проживання та оплату юридичних послуг, британські критерії ширші. Серед міркувань, згідно з інтерв'ю з юристами та колишніми чиновниками казначейства, є питання про те, чи збереже ліцензія приплив грошей в економіку. У нещодавньому урядовому звіті йдеться про те, що ліцензії "видаються для захисту індивідуальних та ділових потреб Великобританії".

Російські санкції стали першим гучним викликом для нової, неперевіреної системи санкцій, що була створена у 2021 році після виходу Великобританії з Європейського Союзу. Понад рік амбітні обіцянки уряду виявилися складними для виконання.

Так само, як політики багато обіцяють, фінансові слідчі часом перегинають ціпок. Минулого року Національне агентство боротьби зі злочинністю направило близько 50 офіцерів з обшуком у особняк Фрідмана та оголосило про розслідування шахрайства, лжесвідчення та відмивання грошей. Навесні цього року було припинено все, окрім розслідування щодо відмивання грошей.

Минулого тижня після судового позову британський уряд був вимушений виключити російського бізнесмена Олега Тинькова із санкційного чорного списку. Тиньков стверджував, що його включили до списку помилково: він відкрито критикує Путіна і відмовився від російського громадянства.