Російських в'язнів, завербованих на війну "вагнерівцями", помилував Путін, - ЗМІ

Російський журналіст отримав інформацію з бази Федерального інтегрованого банку даних МВС Росії (ІБД-Ф). У системі зберігаються дані про ув'язнених: дати початку відбування покарання та закінчення, а також причини звільнення.

Журналіст встановив двох ув'язнених, які були на відео засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, та з'ясував, що одного з них засудили за вбивство, а іншого за розбійний напад. В обох з них у базі стоять позначки, що вони помилувані указом Путіна від 6 липня 2022 року. На порталах цих указів російського диктатора немає.

Раніше у Росії заявляли, що ув'язнених звільняють від покарання до того, як їх вивозять з колоній. Але Пригожин стверджував, що засуджених помилували вже на фронті. На початку січня бізнесмен заявив, що перша група з 20 осіб завершила піврічний контракт. За його словами, з них зняли всі судимості.

Наприкінці січня у Кремлі підтвердили, що всі укази про помилування ув'язнених, яких відправили на війну проти України, засекречено.

Нагадаємо, видання CNN та Інститут вивчення війни (ISW) заявили, що Міноборони РФ почало безпосередньо набирати в'язнів на війну в Україну. Раніше цим займалися найманці ПВК "Вагнера".

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