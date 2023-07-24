Російських студентів-підлітків залучили до збірки "Шахедів" у Татарстані, - ЗМІ

До збірки дронів залучають підлітків

Спочатку, за словами джерела журналістів, до роботи залучали переважно підлітків 15-17 років, які вступили до коледжу після дев'ятого класу школи.

Зараз же складанням дронів займаються студенти всіх курсів.

"Буквально позавчора прислали 150 нових студентів з другого і третього курсів", - розповіла одна зі студенток.

Студентам платять зарплату, але погрожують відрахуванням за коментарі журналістам

Зарплата задіяних у збірці дронів студентів залежить від виконання плану - в середньому, це сума в районі 30-40 тисяч рублів (330-442 доларів - ред.). Зарплату вони отримують офіційно. При цьому студенти розповідають, що їм не доплачують за перепрацювання і роботу у вихідні дні.

Деякі скаржаться, що іноді їм доводиться працювати по кілька днів поспіль без сну і майже без їжі.

"Тим, кого залучають до складання безпілотників, заборонено говорити про те, чим вони займаються, під загрозою відрахування, кажуть студенти. Про це сказано в договорі. За порушення студент повинен буде виплатити штраф у розмірі від 1,5 до 2 млн рублів (16,5 тисяч - 22,1 тисяч доларів - ред.)", - пише видання.

До складання дронів залучають іноземних дітей

Крім того, до виробництва дронів залучають неповнолітніх студенток із країн Африки. Ідея цієї схеми, як кажуть автори розслідування, належала гендиректору Особливої економічної зони "Алабуга" Тимуру Шагівалєєву.

Самі студентки з Африки не поспішали добровільно їхати в коледж, тому їх вирішили залучати за допомогою додатків для знайомств Tinder і Badoo.

Постачання дронів з Ірану до Росії

Зазначимо, Іран ще минулого року почав передавати російським окупантам дрони-камікадзе "Шахед". Ворог регулярно використовує такі БПЛА, щоб атакувати територію нашої країни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Татарстані триває підготовка до запуску виробництва іранських дронів-камікадзе "Шахед", які Росія активно використовує у війні проти України.

Потім координатор Ради з нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі повідомляв, що Іран надає Росії матеріали, які необхідні для побудови заводу з виробництва дронів-камікадзе "Шахед".