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Хунти країн Західної Африки поскаржилися в ООН на підтримку Україною повстанців

Африка, Середа 21 серпня 2024 12:04
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Хунти країн Західної Африки поскаржилися в ООН на підтримку Україною повстанців Фото: Рада безпеки ООН (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Військові хунти Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру звернулися до Ради Безпеки ООН із листом, у якому засудили ймовірну підтримку Україною повстанських угруповань у регіоні Сахель у Західній Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Альянс держав Сахеля у мережі X (Twitter).

У своєму листі до Ради Безпеки ООН міністри закордонних справ Малі, Нігера та Буркіна-Фасо закликали її "взяти на себе відповідальність" за дії України та запобігти "підривним діям", які загрожують регіональній та континентальній стабільності.

Дипломати повідомили, що лист був поширений серед 15 членів Ради Безпеки.

Хунти країн Західної Африки поскаржилися в ООН на підтримку Україною повстанців

Альянс держав Сахеля було створено Буркіна-Фасо, Малі та Нігером після переворотів.

Розгром угрупування "Вагнера" в Малі та реакція військових хунт

Наприкінці липня повстанці-туареги заявили, що за кілька днів запеклих боїв вони вбили щонайменше 84 найманці групи "Вагнера" та 47 малийських солдатів. Це найбільша поразка російського терористичного угруповання з того часу, як два роки тому воно втрутилося, щоб допомогти хунті Малі боротися з визвольними рухами.

Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною на початку серпня через коментарі представника військової розвідки України про бойові дії на півночі Малі. Він заявив, що малійські повстанці отримали "необхідну" інформацію для проведення липневої атаки.

Військовий уряд Нігеру послідував кілька днів на знак солідарності зі своїм сусідом. Малі та Нігер звинуватили Україну у підтримці "міжнародного тероризму".

Україна неодноразово називала звинувачення безпідставними та хибними. Альянс повстанців туарегів також заявив, що не отримував жодної української підтримки.

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ООН Малі
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