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У російських Хімках масштабна пожежа у цеху, є загроза вибуху газових балонів (відео)

Четвер 11 липня 2024 11:29
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У російських Хімках масштабна пожежа у цеху, є загроза вибуху газових балонів (відео) Фото: у російських Хімках масштабна пожежа у цеху, є загроза вибуху газових балонів (t.me/bazabazon)
Автор: Сергій Пишкін

У Хімках Московської області Росії сталась масштабна пожежа в цеху із виробництва керамічної плитки. Існує загроза вибуху газових балонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Близько о 9 ранку площа загоряння становила близько 2 тисяч квадратних метрів, втім, пізніше вона зросла до 5 тисяч. На місці наразі працюють оперативні служби.

"Є загроза вибуху газових балонів, які знаходяться всередині будівлі", - пише Telegram-канал.

Зазначається, що пожежу нібито було локалізовано. Постраждалих немає.

Фото: у російських Хімках масштабна пожежа у цеху, є загроза вибуху газових балонів (t.me/bazabazon)

Вибухи та пожежі в Росії

Від початку повномасштабної війни вибухи та пожежі на російських об'єктах стають дедалі звичним явищем. Зокрема Служба безпеки України (СБУ) й Головне управління розвідки (ГУР) також неодноразово реалізовували операції з ураження аеродромів, нафтопереробних заводів й підстанцій країни-терориста.

Днями в Росії жалілись на "приліт" по підстанції Олійного комбінату в Суджі Курської області. Зокрема нещодавно була уражена нафтобаза в Краснодарській області, внаслідок чого здійнялась масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами.

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