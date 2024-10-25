Російських генералів та полковників судитимуть за обстріли ядерної установки у Харкові

До суду передали справу щодо п'ятьох російських командирів за фактами порушення законів та звичаїв війни і екоциду, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ст. 441 КК України).

За даними слідства, вони віддавали накази обстрілювати Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут". Там розміщена єдина у світі ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів.

У 2022 році по цьому ядерному об'єкту було завдано 74 удари різними видами зброї, авіабомбами, осколково-фугасними снарядами ствольної артилерії, осколково-фугасними та касетними снарядами РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч" та "Піон". Ці атаки не були випадковими. За висновками розслідування, політичне та військове керівництво РФ добре знало про існування та розташування ядерної установки.

Фігуранти справи

Головний фігурант справи - генерал-полковник, на той момент діючий командувач Західного військового округу РФ, який безпосередньо керував знищенням ядерної установки.

Інші обвинувачені - два генерали: командувач 6-ою загально-військовою армією та командувач 6-ою армією військово-повітряних сил і протиповітряної оборони. Також серед фігурантів російські полковники: командувач 45-ою артилерійською бригадою великої потужності та командувач 79-ою гвардійською реактивною артилерійською Новозибківською бригадою.

t.me/prokuratura_kharkiv

Вони, виконуючи наказ командувача Західного військового округу РФ, віддали наказ своїм військам здійснювати обстріли та бомбардування Харківського фізико-технічного інституту.

Обвинувачені перебувають у розшуку. Їх судитимуть заочно у Київському районному суді Харкова.

Наслідки обстрілів

За висновками експертиз навколишньому природному середовищу заподіяно шкоди на суму майже 15 млрд гривень.

Вартість та обсяги відновлювальних робіт будівель та споруд інституту, які знищено та пошкоджено, складають понад 30 млн гривень. Це не остаточні цифри. Ворожими обстрілами знищено ексклюзивне багатомільйонне обладнання, аналогів якого у світі немає.