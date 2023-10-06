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Російські військові відступають з позицій і нехтують наказами контратакувати, - ISW

Фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські командири стоять перед вибором відводити свої сили протягом усього періоду контрнаступу з "розбитих позицій", чи жертвувати солдатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Зокрема, російським командирам дедалі частіше доводиться вибирати між "марнуванням" своїх військ у контратаках для утримання тактичних позицій або протистоянням російському військовому командуванню, відступаючи на раніше підготовлені позиції всупереч наказам чи тиску, таким чином ризикуючи своєю кар’єрою.

За даними ISW, російські військові передислокували на Херсонський напрямок підрозділи 41-ї загальновійськової армії (ООС) і підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади. Окрім цього там було помічено невказані підрозділи російської морської піхоти.

Ключові висновки ISW:

  • Росія продовжує використовувати особисті дані російських громадян для зусиль з криптомобілізації.
  • Російські окупанти продовжують рекламувати програми примусового вивезення та депортації українських дітей.
  • 5 жовтня російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка - Донецьк, на західному кордоні Донецько-східної Запорізької області та на заході Запорізької області, але не просунулися.
  • Росія побудує постійну військово-морську базу в Абхазії, але вона, швидше за все, залишиться невеликою.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, українські бійці ліквідували за минулу добу ще 580 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ противника в живій силі в Україні склали вже 280 470 солдатів. Також ЗСУ знищили 31 артсистему, 26 ББМ та 12 танків ворога.

Варто зазначити, що Росія офіційно не розкриває втрати своєї армії у війні проти України. При цьому опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 30 тисяч російських військових, які загинули на фронті.

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Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ