Російські військові масово тікають з Херсонського напрямку, - партизани

Херсон, П'ятниця 17 жовтня 2025 23:59
UA EN RU
Російські військові масово тікають з Херсонського напрямку, - партизани Фото: агенти "АТЕШ" розповіли про дезертирство росіян (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

На Херсонському напрямку фіксують випадки масового дезертирства серед російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Як розповіли партизани, причинами втечі окупантів стали жорстоке ставлення командирів, безрезультатні штурми та відсутність ротації підрозділів. Це змушує солдатів залишати свої позиції.

У відповідь на зростання випадків дезертирства командування російського угруповання військ "Дніпро" розгорнуло в районі Армянська посилені блокпости та патрулі.

Військова поліція проводить масові перевірки документів і обшуки з метою виявлення дезертирів.

За даними агентів руху "АТЕШ", серед місцевих мешканців надходять повідомлення, що втікачі часто займають житлові будинки, а під час виявлення використовують зброю.

Партизани звернулися до військовослужбовців ЗС РФ із закликом не чекати на затримання або відправку "на вірну смерть", а скористатися пропозицією організації щодо безпечного виходу з зони бойових дій.

"Не чекайте, поки вас упіймають або відправлять на вірну смерть. Ми організуємо ваш безпечний вихід із гарантією збереження життя»", - ідеться у зверненні.

Знущання над своїми

Нагадаємо, з останнього перехоплення ГУР МО України окупантів у Донецькій області стало відомо, що командир росіян наказує розстрілювати підлеглих, які хочуть відступити зі своїх позицій.

Раніше українська розвідка перехопили розмову окупантів, на якій вони зізнаються, що калічать своїх солдатів, коли ті намагаються втекти з поля бою.Судячи з розмови, що їхній товариш зі зламаними кінцівками стане "приманкою" для ЗСУ.

