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Російські війська, ймовірно, зайняли передмістя Часового Яру, - британська розвідка

Фото: Часів Яр частково зайнятий російськими військами (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сухопутні війська Росії, ймовірно, домоглися обмеженого прориву до східного передмістя Часового Яру, міста, розташованого приблизно за 8 км на захід від Бахмуту на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російські війська також, ймовірно, взяли під свій контроль Іванівське, село на південний схід від Часового Яру. Повідомляється, що у міських районах ведуться запеклі бої, при цьому ЗСУ протистоять наступу.

За даними британської розвідки, російські війська, швидше за все, залишаться на східній стороні каналу, що проходить через місто, який є перешкодою для їх просування.

При цьому російські війська використовують піхоту для наступу, де рівень втрат високий. Крім того, повідомляється про артилерійські удари по місту із застосуванням термобаричних боєприпасів.

"Часів Яр, ймовірно, становить цінність для Росії через своє стратегічне становище на плато, а також через його історичне використання як логістичний вузол для ЗСУ", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, оновлена 11 червня карта аналітичного проекту DeepState показувала, що російські війська захопили село Іванівське.

https://deepstatemap.live/

Водночас речник ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин 11 червня заявив, що село Іванівське знаходиться під контролем Сил оборони і "вони успішно відбивають усі ворожі штурми". Він також повідомив, що "російської армії у місті Часів Яр немає".

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Донецька областьЧасів Яр