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Російські війська завдали удару по об'єкту енергетики в Донецькій області

Фото: Російські війська завдали удару по об'єкту енергетики в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 28 квітня, російські війська завдали удару по одному з об'єктів генерації електроенергії в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України.

"Під час масованого обстрілу, який росія здійснила 28 квітня, було зафіксовано влучання в один з об'єктів генерації електроенергії в Донецькій області. Ворог здійснив артилерійський обстріл, внаслідок якого було частково пошкоджено обладнання", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що під час обстрілу працівники об'єкта не постраждали.

"Інші об'єкти генерації України під час обстрілу 28 квітня не були пошкоджені. Об'єднана енергетична система працює стабільно, з профіцитом потужності", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули 23 особи, серед яких четверо дітей.

Крім того, внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинули молода жінка та трирічна дитина.

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