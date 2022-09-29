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Російські війська вночі вдарили по Миколаєву ракетами С-300: є руйнування

Фото: російські війська вночі вдарили по Миколаєву ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вночі 29 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв, застосувавши систему С-300. Внаслідок удару є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі, 29 вересня, близько 02:33, Миколаїв зазнав удару, попередньо, ракети типу С-300. Відомо про влучення по відкритій території. В результаті пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема музей і начальний заклад. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Наслідки удару показали у місцевих Telegram-каналах.

Крім того, вночі окупанти обстріляли смт Березнегувате. Внаслідок обстрілів зруйновано складську будівлю. Також пошкоджено приватні будинки, торгові об'єкти та приватне підприємство. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів на Південнобузькому напрямку. ЗСУ 28 вересня відбили атаку ворога в Херсонській області.

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Миколаївракетный удар