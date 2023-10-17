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Російські війська вчергове за сьогодні вдарили по Херсону: постраждали люди

Фото: російські війська вчергове за сьогодні вдарили по Херсону (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вчергове за день атакували Херсон. Били по передмістю, двоє людей поранені.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Знову ворожий удар по середмістю Херсона. Постраждали люди. Поранення отримали жінки 57 і 66 років. Їм надана допомога на місці", - розповів він.

За словами Прокудіна, є часткове руйнування їхнього житла. Також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. 

Обстріли Херсона

Російські війська захопили Херсон у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення до України. Вже у листопаді українські сили повернули місто під свій контроль. При цьому російські війська продовжують обстріл Херсона з території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Зокрема, сьогодні під час обстрілу Херсона поранення отримали чотири особи.

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Херсон