Російські війська вчергове за сьогодні вдарили по Херсону: постраждали люди

"Знову ворожий удар по середмістю Херсона. Постраждали люди. Поранення отримали жінки 57 і 66 років. Їм надана допомога на місці", - розповів він.

За словами Прокудіна, є часткове руйнування їхнього житла. Також пошкоджені сусідні багатоповерхівки.

Обстріли Херсона

Російські війська захопили Херсон у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення до України. Вже у листопаді українські сили повернули місто під свій контроль. При цьому російські війська продовжують обстріл Херсона з території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Зокрема, сьогодні під час обстрілу Херсона поранення отримали чотири особи.